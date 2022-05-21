Россия запретила въезд 963 гражданам США и опубликовала список
МИД России обнародовал национальный стоп-лист, в который включил 963 гражданина США. Им закрыт въезд в Россию в ответ на введенные санкции.
«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.
В стоп-листе указаны имена вице-президента США Камалы Харрис, сына главы Белого дома Хантера Байдена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, официального представителя Минобороны США Джона Кирби, руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса и экс-представителя Белого дома Джен Псаки. Также в документе фигурируют некоторые министры и журналисты американских СМИ, актер Морган Фриман, который в 2017 году записал «видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с РФ», передает ТАСС.
В список включены также президент США Джо Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен, директора ФБР Кристофер Рэй и другие представители власти США, о которых МИД сообщал ранее.
В МИДе подчеркнули, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия и впредь получать должный отпор.
«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский "черный список"», - подчеркивается в сообщении МИД РФ.
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