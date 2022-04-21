Россия расширила санкционный список граждан США

В частности, в стоп-лист попали бизнесмены, топ-менеджеры, журналисты, в том числе вице-президент США Камала Харрис и её супруг Дуглас Эмхоф, официальный представитель Пентагона Джон Кирби, глава Bank of America Брайан Мойнихэн, основатель запрещённой в РФ и признанной экстремистской компании Meta Марк Цукерберг и другие

«Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе», - отмечается в заявлении МИД РФ.

Ранее Минфин США объявил о расширении санкционного списка, в который попали 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие», а также первый зампред Центрального банка РФ Ксения Юдаева, пишут «Известия».