Россия расширила санкционный список граждан США
Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 29 граждан США, которые «формируют русофобскую повестку дня», сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в стоп-лист попали бизнесмены, топ-менеджеры, журналисты, в том числе вице-президент США Камала Харрис и её супруг Дуглас Эмхоф, официальный представитель Пентагона Джон Кирби, глава Bank of America Брайан Мойнихэн, основатель запрещённой в РФ и признанной экстремистской компании Meta Марк Цукерберг и другие
«Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе», - отмечается в заявлении МИД РФ.
Ранее Минфин США объявил о расширении санкционного списка, в который попали 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие», а также первый зампред Центрального банка РФ Ксения Юдаева, пишут «Известия».
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