Россия заморозила счета посольства Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что счета польского посольства в Москве заблокированы.

По его словам, данные меры были приняты в ответ на блокировку счетов российского посольства в Варшаве 2 сентября 2021 года.

Премьер Польши заявил о желании уничтожить «Русский мир»

Дипломат отметил, что польские власти не только заморозили счета российского диппредставительства на которых находилось более $1 млн, но и реквизировали собственность РФ в Польше. Было изъято здание где проживали российские сотрудники посольства. Кроме того, в планах кабмина Моравецкого отобрать и базу отдыха российского посольства под Варшавой, добавил Андреев.

Ранее Песков назвал заявление премьера Польши о русском мире «неприемлемым».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/alex.ch
ТЕГИ:БлокировкаПосольствоПольшаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры