Россия заморозила счета посольства Польши
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что счета польского посольства в Москве заблокированы.
По его словам, данные меры были приняты в ответ на блокировку счетов российского посольства в Варшаве 2 сентября 2021 года.
Дипломат отметил, что польские власти не только заморозили счета российского диппредставительства на которых находилось более $1 млн, но и реквизировали собственность РФ в Польше. Было изъято здание где проживали российские сотрудники посольства. Кроме того, в планах кабмина Моравецкого отобрать и базу отдыха российского посольства под Варшавой, добавил Андреев.
Ранее Песков назвал заявление премьера Польши о русском мире «неприемлемым».
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