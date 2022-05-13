Песков назвал заявление премьера Польши о русском мире «неприемлемым»

Призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об «искоренении» русского мира является квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого Моравецкий в материале для британской газеты The Telegraph назвал русский мир «раковой опухолью», которую, по его мнению, следует уничтожить.

«Русофобский авангард»: В Польше призвали уничтожить «русский мир»

По словам Пескова, это «возмутительное, оголтелое и неприемлемое заявление».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Варшавы нарушили дипломатические нормы, допустив акт вандализма в отношении российского посла в Польше Сергея Андреева в День Победы, который пытался возложить венок на кладбище советских воинов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентРоссияПремьер-министрПольшаДмитрий Песков
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