Песков назвал заявление премьера Польши о русском мире «неприемлемым»
Призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об «искоренении» русского мира является квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
До этого Моравецкий в материале для британской газеты The Telegraph назвал русский мир «раковой опухолью», которую, по его мнению, следует уничтожить.
По словам Пескова, это «возмутительное, оголтелое и неприемлемое заявление».
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Варшавы нарушили дипломатические нормы, допустив акт вандализма в отношении российского посла в Польше Сергея Андреева в День Победы, который пытался возложить венок на кладбище советских воинов.
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