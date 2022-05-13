Песков назвал заявление премьера Польши о русском мире «неприемлемым»

Призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об «искоренении» русского мира является квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого Моравецкий в материале для британской газеты The Telegraph назвал русский мир «раковой опухолью», которую, по его мнению, следует уничтожить.