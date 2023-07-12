В Польше рассказали о последствиях членства Украины в НАТО

Польский лидер Анджей Дуда предположил, что Украина, если бы ей удалось сегодня стать полноценным членом Североатлантического альянса, сразу запросила бы запуск пятой статьи, предусматривающей коллективную оборону. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Политик признал, что ему пришлось бы отправить солдат польской армии на фронт, так же поступили бы и лидеры остальных стран альянса. Вместе с тем Дуда добавил, что членство Киева в НАТО выгодно Варшаве из-за переноса границы на восток.

При этом президент Польши согласился, что сегодня невозможно принять Украину в Североатлантический альянс, что понимают и сами киевские власти.

Ранее Дуда заявил, что НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу в случае, если возникнет такая необходимость. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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