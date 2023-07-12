В Польше рассказали о последствиях членства Украины в НАТО

Политик признал, что ему пришлось бы отправить солдат польской армии на фронт, так же поступили бы и лидеры остальных стран альянса. Вместе с тем Дуда добавил, что членство Киева в НАТО выгодно Варшаве из-за переноса границы на восток.

При этом президент Польши согласился, что сегодня невозможно принять Украину в Североатлантический альянс, что понимают и сами киевские власти.

Ранее Дуда заявил, что НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу в случае, если возникнет такая необходимость. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

