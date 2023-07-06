Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

На портале ведомства отмечается, что деятельность генконсульства будет прекращена с 1 октября 2023 года. Такая мера стала симметричной мерой на действия финских властей.

Объявление финских дипломатических сотрудников persona non grata также стало ответной мерой на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии в июне.

В свою очередь в Хельсинки действия российской стороны оценили как асимметричные и жесткие. Так, финский лидер Саули Ниинистё заявил, что равноценным ответом станет закрытие российского консульства в Турку.

Ранее в МИД России был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря, которому был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

