Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян
Власти Финляндии планируют ужесточить ограничения на въезд граждан России. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности, пишет РИА Новости.
«На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Румынии вышлют 51 сотрудника российского посольства, передает «Радиоточка НСН».
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