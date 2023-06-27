Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян

Власти Финляндии планируют ужесточить ограничения на въезд граждан России. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности, пишет РИА Новости.

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«На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Румынии вышлют 51 сотрудника российского посольства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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