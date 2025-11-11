В ДТП с автобусом в Египте погибла россиянка
11 ноября 202511:28
Гражданка России погибла в ДТП в Египте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Хургаде.
Ранее СМИ сообщили, что в провинции Красное море автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, пострадали 27 россиян, напоминает РЕН ТВ. Позже стало известно о двух погибших.
Как отметили в генконсульстве, автобус перевозил российских туристов, в нем находились 36 пассажиров.
«Есть одна погибшая. Пострадавшие получили травмы различной степени», - указали в дипведомстве.
Раненым оказывают необходимую помощь в больнице Рас-Гареба.
- В ДТП с автобусом в Египте погибла россиянка
