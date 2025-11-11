В Египте в ДТП с автобусом пострадали 27 россиян
11 ноября 202510:43
Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Египте, есть пострадавшие. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.
Авария произошла в провинции Красное море на трассе Рас-Гареб – Хургада. В ДТП пострадали более 20 россиян.
«По предварительным данным, среди пострадавших 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян», - отмечает издание.
Ранее в Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП с автобусом. Всех раненых доставили в больницу для оказания медпомощи, напоминает РЕН ТВ.
