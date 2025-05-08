Россия выступила против независимости Тайваня в какой-либо форме
Россия выступает против независимости Тайваня в любой форме. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, которое было подписано российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером КНР Си Цзиньпинем.
В документе говорится, что Москва признает только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.
«Российская сторона... твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности», - указано в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, то Пекину также следует вернуть земли, которые были переданы России по Айгунскому договору 1858 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru