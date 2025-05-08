Россия выступила против независимости Тайваня в какой-либо форме

В документе говорится, что Москва признает только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

«Российская сторона... твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности», - указано в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, то Пекину также следует вернуть земли, которые были переданы России по Айгунскому договору 1858 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

