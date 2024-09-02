СМИ: Глава администрации Тайваня предложил Китаю «забрать» земли у России

Если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, то Пекину также следует вернуть земли, которые были переданы России. Как пишет Reuters, об этом в интервью тайваньским СМИ заявил глава администрации Тайваня Лай Циндэ.

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Он напомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому династия Цин передала России территорию, в настоящее время являющуюся российским Дальним Востоком.

Лай добавил, что подобные документы официальный Пекин «считает неравноправными договорами с иностранными державами в XIX веке».

«Китай хочет атаковать и аннексировать Тайвань... не ради территориальной целостности... Они хотят изменить глобальный порядок... установить свою гегемонию в западной части Тихого океана и на международной арене», - заключил политик.

Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин «с максимальной искренностью» стремится к мирному воссоединению с Тайванем, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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