СМИ: Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом

Американские военные получили секретное руководство по национальной обороне, сообщает Washington Post.

Советник Трампа заявил, что политик планирует ускорить поставки оружия Тайваню

Его подписал глава Пентагона Пит Хегсет. Документ ставит вопросы сдерживания у Тайваня и укрепление внутренней обороны основными приоритетами. В руководстве описывается реализация видения лидера США Дональда Трампа по «подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина» и защите Вашингтона от угроз в ближнем зарубежье, включая вопросы Гренландии и Панамского канала.

Руководство Хегсета описывает потенциальный конфликт на Тайване как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими возможными опасностями.

Ранее глава американского Госдепартамента Марк Рубио заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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