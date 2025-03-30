СМИ: Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом
Американские военные получили секретное руководство по национальной обороне, сообщает Washington Post.
Его подписал глава Пентагона Пит Хегсет. Документ ставит вопросы сдерживания у Тайваня и укрепление внутренней обороны основными приоритетами. В руководстве описывается реализация видения лидера США Дональда Трампа по «подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина» и защите Вашингтона от угроз в ближнем зарубежье, включая вопросы Гренландии и Панамского канала.
Руководство Хегсета описывает потенциальный конфликт на Тайване как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими возможными опасностями.
Ранее глава американского Госдепартамента Марк Рубио заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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