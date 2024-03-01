Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
Власти Канады запретили канадцам как в стране, так и за ее пределами, импортировать, покупать или приобретать необработанные или непромышленные алмазы, а также несортированные алмазы из России. Об этом сообщает пресс-служба канадского МИД.
В частности, речь идёт о ювелирных изделиях с российскими алмазами, например, наручных часах, которые канадцам запрещено импортировать и покупать.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что введённый запрет касается также «других граждан на территории Канады».
Исключение составляют вещи, «предназначенные исключительно для личного пользования лицом, их перевозящим, или его ближайшими родственниками».
Ранее аукционный дом Bonhams отказался от продажи изделий Фаберже из-за санкций против российских бриллиантов и алмазов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»
- Теннисист Рублев обматерил судью на турнире в Дубае и был дисквалифицирован
- Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности
- Польская полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в Щецине
- Вкладчикам Qiwi Банка выплатили 880,3 млн рублей за два дня
- Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене
- Ушёл из жизни последний участник группы Майка Науменко «Зоопарк»
- Боец с позывным Рассвет рассказал об ударе по второму танку Abrams
- Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
- Стартовал прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru