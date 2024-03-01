Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Власти Канады запретили канадцам как в стране, так и за ее пределами, импортировать, покупать или приобретать необработанные или непромышленные алмазы, а также несортированные алмазы из России. Об этом сообщает пресс-служба канадского МИД.

Канада включила в антироссийские санкции 153 компании и 10 физлиц

В частности, речь идёт о ювелирных изделиях с российскими алмазами, например, наручных часах, которые канадцам запрещено импортировать и покупать.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что введённый запрет касается также «других граждан на территории Канады».

Исключение составляют вещи, «предназначенные исключительно для личного пользования лицом, их перевозящим, или его ближайшими родственниками».

Ранее аукционный дом Bonhams отказался от продажи изделий Фаберже из-за санкций против российских бриллиантов и алмазов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БриллиантыСанкции Против РоссииКанада

Горячие новости

Все новости

партнеры