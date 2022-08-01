Россия ввела санкции против экс-премьера Великобритании Кэмерона

В сообщении говорится, что попавшие в «чёрный» список лица «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и её международную изоляцию».

В частности, ограничения ввели в отношении бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, член Палаты лордов Парламента Великобритании Джорджа Робертсона, главы Британо-украинской торговой палаты Бейта Томса, редактора военных новостей газеты «Гардиан» Дэна Саббаха, главы телеканала «Скай Ньюз» Джона Райли, главы новостной службы корпорации «Би-Би-Си» Джонатанв МАНРО и других.

«Пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны», - заключили в российском МИД.

Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него 42 пункта, сообщает RT.

