Россия ввела санкции против 43 канадцев
Россия ввела персональные санкции в отношении 43 граждан Канады, которым отныне на постоянной основе запрещён въезд в страну, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали федеральные и региональные чиновники, функционеры правящей Либеральной партии и общественные деятели.
В частности, санкции ввели в отношении председателя Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, экс-председателя Банка Канады Марка Карни, специального помощника канадского премьер-министра Джеймса Армбрустера, председателя Канадской ассоциации НАТО Дэвида Колленетта и других.
«В условиях, когда правящий в Канаде режим премьер-министра Джастина Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы», - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее правительство Канады ввело новые санкции в отношении российских нефти, газа и химической промышленности, пишут «Известия».
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