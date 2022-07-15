Россия ввела санкции против 384 членов японского парламента

Въезд на территорию России запретили 384 членам Палаты представителей парламента Японии, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Жене и дочери Байдена запретили въезд в Россию

В сообщении говорится, что причиной ввода санкций стала их недружественная антироссийская позиция, а также безосновательные обвинения в адрес Москвы «в контексте специальной военной операции на Украине».

В МИД РФ подчеркнули, что членам японского парламента запретили въезд в Россию в ответ на персональные санкции в отношении депутатов Госдумы РФ, введённые правительством Японии в апреле 2022 года.

Ранее российские власти объявили о внесении в санкционные списки 43 граждан Канады, им будет закрыт въезд в Россию, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияОтветные Санкции РоссииРоссия
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