Россия ввела санкции против 384 членов японского парламента

В сообщении говорится, что причиной ввода санкций стала их недружественная антироссийская позиция, а также безосновательные обвинения в адрес Москвы «в контексте специальной военной операции на Украине».

В МИД РФ подчеркнули, что членам японского парламента запретили въезд в Россию в ответ на персональные санкции в отношении депутатов Госдумы РФ, введённые правительством Японии в апреле 2022 года.

Ранее российские власти объявили о внесении в санкционные списки 43 граждан Канады, им будет закрыт въезд в Россию, сообщает «Свободная пресса».