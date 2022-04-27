Россия ввела ответные санкции в отношении 287 британских парламентариев
МИД России объявил, что в ответ на санкции Велиборитании против депутатов Госдумы РФ, вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента, сообщает пресс-служба ведомства.
В российский «чёрный» список попали 213 членов фракции Консервативной партии и 74 представителя Лейбористской партии, которым отныне запрещён въезд на территорию РФ.
«Указанные лица... принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее власти Великобритании внесли технические коррективы в санкционный список, сообщает RT. В Лондоне пояснили, что члены Госдумы и Совета Федерации РФ попали «чёрный» список из-за одобрения закона о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- МИД РФ объявил об обмене студента Рида на летчика Ярошенко
- Mercedes рассказала о потерях из-за ухода из России
- Володин призвал активнее закручивать газовый вентиль в Европу
- Песков назвал провокацией заявления Киева о готовности захватить Приднестровье
- Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи
- В Кремле не подтвердили передачу Кириенко от Козака кураторства ДНР и ЛНР
- Песков ответил на вопрос об обмене Медведчука на украинских военных
- Матвиенко призвала не допустить снижения качества жизни граждан России
- Минпромторг допустил падение промпроизводства в РФ в 2022 году
- Россия ввела ответные санкции в отношении 287 британских парламентариев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru