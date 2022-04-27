Россия ввела ответные санкции в отношении 287 британских парламентариев

МИД России объявил, что в ответ на санкции Велиборитании против депутатов Госдумы РФ, вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента, сообщает пресс-служба ведомства.

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В российский «чёрный» список попали 213 членов фракции Консервативной партии и 74 представителя Лейбористской партии, которым отныне запрещён въезд на территорию РФ.

«Указанные лица... принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее власти Великобритании внесли технические коррективы в санкционный список, сообщает RT. В Лондоне пояснили, что члены Госдумы и Совета Федерации РФ попали «чёрный» список из-за одобрения закона о признании Донецкой и Луганской народных республик.

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