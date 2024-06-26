Россия в ответ на санкции Австралии вводит запрет на въезд для 27 австралийцев

В ответ на санкции со стороны Австралии, Россия принимает меру по введению запрета на въезд для 27 австралийцев, сообщили в МИД РФ.

В сообщении ведомстве отмечается, что в ответ на политически мотивированные санкции, введенные правительством Австралии против российских граждан и компаний, Россия закрывает въезд на бессрочной основе для 27 австралийцев.