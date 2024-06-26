Россия в ответ на санкции Австралии вводит запрет на въезд для 27 австралийцев

В ответ на санкции со стороны Австралии, Россия принимает меру по введению запрета на въезд для 27 австралийцев, сообщили в МИД РФ.

В сообщении ведомстве отмечается, что в ответ на политически мотивированные санкции, введенные правительством Австралии против российских граждан и компаний, Россия закрывает въезд на бессрочной основе для 27 австралийцев.

Австралия ввела новые санкции против России

В их число вошли бывшие политические деятели, руководители компаний, преподаватели высших учебных заведений, журналисты и общественные деятели, поддерживающие «антироссийскую линию в своих материалах и высказываниях».

Среди лиц, попавших под российские санкции, оказались бывший австралийский премьер-министр Тони Эбботт, экс-премьер Джон Говард, замкомандующий вооруженными силами Роберт Чипмен и другие военные деятели. Также в список включены бывшие послы Австралии на Украине, несколько преподавателей австралийских университетов и журналисты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:АвстралияРоссияСанкции

Горячие новости

Все новости

партнеры