Россия в ответ на санкции Австралии вводит запрет на въезд для 27 австралийцев
В ответ на санкции со стороны Австралии, Россия принимает меру по введению запрета на въезд для 27 австралийцев, сообщили в МИД РФ.
В сообщении ведомстве отмечается, что в ответ на политически мотивированные санкции, введенные правительством Австралии против российских граждан и компаний, Россия закрывает въезд на бессрочной основе для 27 австралийцев.
В их число вошли бывшие политические деятели, руководители компаний, преподаватели высших учебных заведений, журналисты и общественные деятели, поддерживающие «антироссийскую линию в своих материалах и высказываниях».
Среди лиц, попавших под российские санкции, оказались бывший австралийский премьер-министр Тони Эбботт, экс-премьер Джон Говард, замкомандующий вооруженными силами Роберт Чипмен и другие военные деятели. Также в список включены бывшие послы Австралии на Украине, несколько преподавателей австралийских университетов и журналисты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru