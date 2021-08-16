Россия установила рабочие контакты с представителями новой власти в Афганистане
Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле для гарантирования безопасности российского диппредставительства, сообщили в МИД РФ.
При этом сообщается, что российское посольство в столице Афганистана продолжает функционировать в обычном режиме.
Руководство движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) давно проявило себя как более договороспособное, чем прежнее «марионеточное» правительство Кабула. Об этом ранее заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru