Россия установила рабочие контакты с представителями новой власти в Афганистане

Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле для гарантирования безопасности российского диппредставительства, сообщили в МИД РФ.

При этом сообщается, что российское посольство в столице Афганистана продолжает функционировать в обычном режиме.

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Руководство движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) давно проявило себя как более договороспособное, чем прежнее «марионеточное» правительство Кабула. Об этом ранее заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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