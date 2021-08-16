Кабулов: Талибы более договороспособны, чем правительство Афганистана

При этом Кабулов отметил, что Российская Федерация готова к разным поворотам ситуации в Афганистане, но рассчитывает на благоприятный для себя и для союзников.

В выходные талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике.

