Кабулов: Талибы более договороспособны, чем правительство Афганистана

Руководство движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) давно проявило себя как более договороспособным, чем прежнее «марионеточное» правительство Кабула. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия - 24».

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При этом Кабулов отметил, что Российская Федерация готова к разным поворотам ситуации в Афганистане, но рассчитывает на благоприятный для себя и для союзников.

В выходные талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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