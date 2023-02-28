Генпрокуратура РФ предложила приравнять русофобию к экстремизму
Генеральная прокуратура России предлагает ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрия Хохлова.
По его словам, проявление русофобии активно распространяется в странах Запада. Ведомство считает русофобию экстремизмом.
Ранее в МИД России заявили о беспрецедентном разгуле русофобии на Западе. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, русофобия разрослась до «невиданных масштабов».
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