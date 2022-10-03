В СПЧ ООН 10 стран осудили русофобию
3 октября 202221:22
В Совете ООН по правам человека (СПЧ) 10 стран выступили с осуждением русофобии, которая проявилась в последние месяцы. Об этом сообщает ТАСС.
Среди стран, в частности, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.
К странам присоединилась также Россия. По словам заместителя постоянного представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН Никиты Жукова, русские систематически дискриминируются на этнической и языковой основе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru