Володин: Против России введено почти 19 тысяч санкций
После утверждения Европейским союзом 12-го санкционного пакета против России введены 18 772 незаконные ограничительные меры. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, страны Европы, которые действуют под диктовку Соединенных Штатов, наносят вред прежде всего своим гражданам. Володин отметил, что в настоящее время прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода, что означает первую со времен пандемии коронавируса рецессию.
Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В новый пакет рестрикций включены 61 человек и 86 компаний и организаций. В частности, в этот перечень попали группа «Альфа Страхование», ряд российских IT-компаний, предприятие «Комета», разрабатывающее системы противоракетной обороны, а также телеканалы «Царьград» и «Спас», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru