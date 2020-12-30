Россия расширила список британских граждан, которым запрещен въезд в РФ из-за Навального

В МИД РФ считают меры «неприемлемыми и необоснованными». Ответные санкции введены на основании «принципа взаимности».

В этот список вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности», говорится в сообщении ведомства. Для них въезд на територию России будет закрыт.

Ранее сегодня сообщалось, что посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание МИД России, передает RT.

Российские власти ранее расширили список граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию РФ. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что это символические санкции, которые не помешают экономическому сотрудничеству двух стран.

