Россия расширила список британских граждан, которым запрещен въезд в РФ из-за Навального
МИД РФ вручил послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении «черного списка» граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию. Об этом проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.
Санкционный список Россия расширила в ответ на ограничительные меры со стороны Великобритании из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
В МИД РФ считают меры «неприемлемыми и необоснованными». Ответные санкции введены на основании «принципа взаимности».
В этот список вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности», говорится в сообщении ведомства. Для них въезд на територию России будет закрыт.
Ранее сегодня сообщалось, что посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание МИД России, передает RT.
Российские власти ранее расширили список граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию РФ. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что это символические санкции, которые не помешают экономическому сотрудничеству двух стран.
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