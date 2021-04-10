Россия рассчитывает на США в обуздании украинской политики нагнетания напряженности

Москва ожидает от Вашингтона, что ему удастся обуздать украинскую политику нагнетания напряжённости. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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«Разумеется, ждём эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводят власти в Киеве», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Рябков также обратился к США с призывом «более ответственно подходить» к вопросу Украины и информационных обменов между Москвой и Вашингтоном, пишет Газета.ru.

Ранее Сергей Рябков выразил надежду на то, что Штаты «смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».

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