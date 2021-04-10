Россия рассчитывает на США в обуздании украинской политики нагнетания напряженности
Москва ожидает от Вашингтона, что ему удастся обуздать украинскую политику нагнетания напряжённости. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Разумеется, ждём эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводят власти в Киеве», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Рябков также обратился к США с призывом «более ответственно подходить» к вопросу Украины и информационных обменов между Москвой и Вашингтоном, пишет Газета.ru.
Ранее Сергей Рябков выразил надежду на то, что Штаты «смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».
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