В Минобороны Украины назвали предлоги для «агрессии» России
Нарушение прав русскоязычного населения Украины может стать формальным поводом, чтобы Москва возобновила военные действия и попыталась вернуть страну под свое влияние. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
«Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России через массовой раздаче паспортов РФ», - цитирует его РБК.
Тарасов утверждает, Россия стягивает военные силы к границе с Украиной, чтобы запугать ее и Запад на переговорах по Донбассу.
Таран обратился к западным партнерам с просьбой усилить санкции против России, а также ускорить присоединение Украины к НАТО.
«Разгоряченные Россией костра боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий», — отметил глава Минобороны Украины.
В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась. По данным самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Киев размещает военную технику в населенных пунктах региона и минирует территории.
При этом западные страны выражают обеспокоенность наращиванием военной активности России у границ с Украиной. По данным СМИ, к рубежам страны передислоцированы подразделения российских военнослужащих и военная техника, в том числе, ракетные комплексы «Искандер».
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