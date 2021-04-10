В Минобороны Украины назвали предлоги для «агрессии» России

«Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России через массовой раздаче паспортов РФ», - цитирует его РБК.

Тарасов утверждает, Россия стягивает военные силы к границе с Украиной, чтобы запугать ее и Запад на переговорах по Донбассу.

Таран обратился к западным партнерам с просьбой усилить санкции против России, а также ускорить присоединение Украины к НАТО.

«Разгоряченные Россией костра боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий», — отметил глава Минобороны Украины.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась. По данным самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Киев размещает военную технику в населенных пунктах региона и минирует территории.

При этом западные страны выражают обеспокоенность наращиванием военной активности России у границ с Украиной. По данным СМИ, к рубежам страны передислоцированы подразделения российских военнослужащих и военная техника, в том числе, ракетные комплексы «Искандер».

