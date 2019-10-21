ВШЭ: России в Африке придется конкурировать с Китаем
Африканист рассказала НСН, кто главный конкурент Москвы на африканском континенте.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки. В интервью ТАСС российский лидер отметил, что «ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран». По словам Путина, эти страны до сих пор относятся к государствам Африки, как к своим колониям и препятствуют России в установлении с ними более тесных отношений.
Профессор ГУ ВШЭ, заслуженный профессор Натальского университета (Южная Африка) Ирина Филатова в эфире НСН рассказала, что основным конкурентом по сотрудничеству со странами Африки для России являются не страны Запада, а Китай.
«Объем торговли России со странами Африки составляет 20 млрд долларов, за последние годы он увеличился. При этом объем торговли с Китаем — 170 млрд долларов. Западные страны как раз уступают свои позиции в этой части Китаю. Поэтому у России будет соперничество в основном с этой стороны», — подчеркнула специалист по Африке.
В основном Россия продает в Африку оружие.
«Очень большой процент в нашей торговле со странами Африки занимает оружие. Мы подаем хорошее по качеству и более дешевое, чем у конкурентов оружие. А вот в экспорте естественных ресурсов — минералов, энергоносителей — мы с африканскими странами являемся соперниками. Мы продаем или пытаемся подавать энергоресурсы одним и тем же странам», — отметила африканист.
По мнению Филатовой, для российской экономики было бы перспективно кооперироваться с африканскими странами, тем более опыт такой уже был.
«В середине 20 века в Африке была крупнейшая алмазодобывающая компания «Де Бирс». С этой компанией у Советского Союза был картель на продажу алмазов. Это была практически монополия, в которой мы участвовали. Не хочу сказать, что по другим полезным ископаемым такой картель может быть или что желательно, чтобы он был установлен, но для экономики России это было бы хорошо», — полагает профессор ВШЭ.
Между тем, к российскому бизнесу и политике в Африке до сих пор относятся настороженно.
«Причин этому много. Чисто исторически в советские времена у нас были очень тесные отношения со многими национально-освободительными движениями. Но, с другой стороны, была и пропаганда, неудачные шаги. Строительство социализма в некоторых странах социалистической ориентации для экономики этих стран окончилось плохо. То есть наследие СССР в Африке было неоднозначным. Поэтому облик России сейчас неоднозначен. С одной стороны, многие африканские государства воспринимают нас как противовес Западу, очень надеются, что получат дополнительное финансирование, помощь. С другой стороны, есть опасение, что это не пройдет без политических последствий», — пояснила собеседник НСН.
23–24 октября в Сочи пройдет саммит и экономический форум Россия–Африка. Его участниками станут главы государств, премьер-министры и главы МИД стран африканского континента. Приглашения на мероприятие получили руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.
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