Россия присоединилась к межгосударственному розыску Цепкало

Россия объявила в межгосударственный розыск несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на розыскные базы данных МВД РФ.

Известно, что Цепкало разыскивается на основании УК РФ.

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Ранее 15 августа стало известно, что в Белоруссии Валерия Цепкало обвинили во взяточничестве и также начали розыск. За получение взятки, согласно белорусским законам, ему грозит заключение на срок от трех до пяти лет.

Ранее Цепкало заявил, что начинает формировать в Белоруссии «Фронт национального спасения», который направлен против насильственного захвата власти Александром Лукашенко. Напомним, 9 августа он в шестой раз занял президентский пост. С тех пор в стране продолжаются несанкционированные митинги.

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ФОТО: Telegram-канал Валерия Цепкало
ТЕГИ:РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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