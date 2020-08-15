Россия присоединилась к межгосударственному розыску Цепкало
Россия объявила в межгосударственный розыск несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на розыскные базы данных МВД РФ.
Известно, что Цепкало разыскивается на основании УК РФ.
Ранее 15 августа стало известно, что в Белоруссии Валерия Цепкало обвинили во взяточничестве и также начали розыск. За получение взятки, согласно белорусским законам, ему грозит заключение на срок от трех до пяти лет.
Ранее Цепкало заявил, что начинает формировать в Белоруссии «Фронт национального спасения», который направлен против насильственного захвата власти Александром Лукашенко. Напомним, 9 августа он в шестой раз занял президентский пост. С тех пор в стране продолжаются несанкционированные митинги.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
918 тыс.+5 061 / сут.
Умерли
15 617+119 / сут.
Выздоровели
729 тыс.+6 447 / сут.
- Цепкало отреагировал на обвинения во взяточничестве
- Россия присоединилась к межгосударственному розыску Цепкало
- Обнародованы планы приближенных Лукашенко при его свержении
- В Коми после гибели четырех шахтеров завели уголовное дело
- Лукашенко: «Страну никому не отдадим»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru