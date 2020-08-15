Россия присоединилась к межгосударственному розыску Цепкало

Ранее 15 августа стало известно, что в Белоруссии Валерия Цепкало обвинили во взяточничестве и также начали розыск. За получение взятки, согласно белорусским законам, ему грозит заключение на срок от трех до пяти лет.

Ранее Цепкало заявил, что начинает формировать в Белоруссии «Фронт национального спасения», который направлен против насильственного захвата власти Александром Лукашенко. Напомним, 9 августа он в шестой раз занял президентский пост. С тех пор в стране продолжаются несанкционированные митинги.

