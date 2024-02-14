Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет

«Выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена – до возобновления практической работы ... с участием всех стран-членов», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что речь идет о реализации совместных проектов, затрагивающих в том числе проблемы сохранения экосистемы Заполярья, проведения полярных исследований, развития гуманитарных связей, повышения качества жизни населения Крайнего Севера.

Говоря о том, какие действия могут вынудить Россию выйти из Совета, в ведомстве напомнили о заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Ранее дипломат сообщила, что Москва может покинуть Арктический совет, если он будет эволюционировать в недружественный институт. Вместе с тем в МИД отметили, что сейчас вопрос о выходе РФ из организации «не стоит в практической плоскости».

Ранее посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил о возможном выходе России из состава Арктического совета, если его деятельность не будет отвечать интересам Москвы, напоминает телеканал «360».

