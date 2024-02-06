В МИД допустили выход России из Арктического совета

Как отметил дипломат, в наличии у РФ должны быть «все опции для внешнеполитического маневра».

«Включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — указал посол.

По словам Корчунова, межправительственный форум функционирует «на самых малых оборотах». Председательствующая в совете Норвегия пытается возобновить его работу в полном формате, однако не находит поддержки среди других участниц организации.

Арктический совет был учрежден в 1996 году, в него входят Дания (в том числе Гренландия и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

Ранее Корчунов заявлял, что Россия обеспокоена фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, напоминает RT.

