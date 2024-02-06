В МИД допустили выход России из Арктического совета

Россия допускает выход из Арктического совета, если деятельность форума не будет соответствовать интересам Москвы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.

Россия выходит из совета Баренцева/Евроарктического региона

Как отметил дипломат, в наличии у РФ должны быть «все опции для внешнеполитического маневра».

«Включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — указал посол.

По словам Корчунова, межправительственный форум функционирует «на самых малых оборотах». Председательствующая в совете Норвегия пытается возобновить его работу в полном формате, однако не находит поддержки среди других участниц организации.

Арктический совет был учрежден в 1996 году, в него входят Дания (в том числе Гренландия и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

Ранее Корчунов заявлял, что Россия обеспокоена фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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