Россия пригласила Венесуэлу на саммит БРИКС в Казани

Венесуэлу пригласили поучаствовать в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, передает ТАСС.

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«Мы получили приглашения от Российской Федерации принять участие... на саммите в Казани в октябре», — заявил дипломат.

Веласкес добавил, что Венесуэла приглашена на «все [запланированные РФ] мероприятия».

Ранее президент республики Николас Мадуро выразил надежду на вступление Венесуэлы в БРИКС на саммите в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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