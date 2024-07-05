Россия пригласила Венесуэлу на саммит БРИКС в Казани
5 июля 202412:45
Венесуэлу пригласили поучаствовать в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, передает ТАСС.
«Мы получили приглашения от Российской Федерации принять участие... на саммите в Казани в октябре», — заявил дипломат.
Веласкес добавил, что Венесуэла приглашена на «все [запланированные РФ] мероприятия».
Ранее президент республики Николас Мадуро выразил надежду на вступление Венесуэлы в БРИКС на саммите в 2024 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru