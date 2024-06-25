Ушаков: Более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС
Более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что недавно свои заявки также отправили Таиланд и Малайзия.
До этого о своем желании присоединиться в БРИКС также сообщили Вьетнам, Сирия, Индонезия, Азербайджан, Таиланд и Турция.
Наибольшие шансы вступить в БРИКС имеют крупные и влиятельные страны, такие как Турция и Таиланд, рассказал востоковед, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин «Радиоточке НСН». Говоря о возможном присоединении Палестины, Лукин отметил, что это маловероятно. Турция, по его словам, имеет все шансы на присоединение к организации, однако непонятно, примет ли она сама такое решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru