Мадуро подтвердил желание Венесуэлы вступить в БРИКС

«У нас есть большая надежда, что... во время саммита БРИКС Венесуэла станет полноправным членом (организации)», — сообщил политик в интервью телеканалу Telesur.

Как отметил Мадуро, стране необходимо быть в «авангарде нового, многополярного мира», гарантировать выгоды для экономики, подключиться к науке и наиболее продвинутым технологиям.

Ранее Венесуэла выразила желание стать полноправным членом БРИКС. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает стремление республики вступить в объединение, напоминает телеканал «360».

