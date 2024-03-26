Мадуро подтвердил желание Венесуэлы вступить в БРИКС

Венесуэла рассчитывает на вступление в БРИКС на саммите в 2024 году. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

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«У нас есть большая надежда, что... во время саммита БРИКС Венесуэла станет полноправным членом (организации)», — сообщил политик в интервью телеканалу Telesur.

Как отметил Мадуро, стране необходимо быть в «авангарде нового, многополярного мира», гарантировать выгоды для экономики, подключиться к науке и наиболее продвинутым технологиям.

Ранее Венесуэла выразила желание стать полноправным членом БРИКС. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает стремление республики вступить в объединение, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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