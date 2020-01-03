Россия прекратила поставки нефти Белоруссии
Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии. Изменения вступили в силу с первого января, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник в нефтяной отрасли республики.
По данным собеседника агентства, «транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет». Отмечaется, что пaртии перестaли поступaть регулярно 31 декaбря. При этом источник «РИA новости» добaвил, что у Минскa есть нефтяные зaпaсы, a НПЗ в нaстоящее время рaботaют в штaтном режиме.
Ранее сообщалось, что Российская федерация выплатит Белоруссии компенсации за введение обратного акциза для НПЗ. В эфире НСН член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько заявил, что, по его мнению, это можно расценить как предательство национальных интересов России.
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