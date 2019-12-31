У кого в квартире газ? Россия не договорилась о поставках с Белоруссией

Газовый договор с России с Молдавией истекал в 2019 году. Аналогичная ситуация и в случае с Белоруссией: контракт на поставку истекает к 1 января 2020 года. Однако договорится с Минском Москве до сих пор не удалось.

Как сообщало агентство ТАСС, 30 и 31 декабря президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели два телефонных разговора. Обе беседы касались в том числе поставок российского газа и нефти в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков днем 31 декабря констатировал, что стороны не достигли договоренностей. Вместе с тем он призвал «не преувеличивать риски» и не обсуждать «апокалиптические сценарии».

Главный камень преткновения в переговорах с Минском - условия поставки нефтепродуктов. «Газета.ру» отмечает, что Белоруссия осталась крайне недовольна проходящим в России налоговым маневром. Минск оценил возможные потери в $400 миллионов долларов в 2019 году и в $11 миллиардов за шесть лет. До реформ в России Белоруссия приобретала российскую нефть беспошлинно, - с учетом льгот цена составляла 75% от мировой.

По информации источников Reuters, из-за того, что условия поставок нефти на белорусские НПЗ до сих пор не согласованы, прокачка российского сырья может быть приостановлена с 1 января. Информационное агентство напоминает, что сложные предновогодние переговоры Москвы и Минска по поставкам нефти уже стали традицией. В 2000-х годах из-за этого случались перебои в прокачке российской нефти не только в Белоруссию, но и Европу.

Во вторник Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти, сообщает агентство БЕЛТА. Глава государства дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».



