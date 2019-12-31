У кого в квартире газ? Россия не договорилась о поставках с Белоруссией
Поставки российского газа продолжатся в направлении Молдавии, а вот прокачка голубого топлива и нефти в Белоруссию с 1 января 2020 года может прекратиться: Минск и Москва пока так и не договорились.
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» договорилось с «Газпромом» о продлении действующего контракта на поставки природного газа в Молдавию еще на один год, передает ТАСС. Как ранее информировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с начала 2020 года эта республика сможет закупать газ по $173-175 за тысячу кубометров, в то время как в начале 2019 года платила $235 за тот же объем. Также был продлен и договор о транзите газа по территории Молдавии.
Газовый договор с России с Молдавией истекал в 2019 году. Аналогичная ситуация и в случае с Белоруссией: контракт на поставку истекает к 1 января 2020 года. Однако договорится с Минском Москве до сих пор не удалось.
Как сообщало агентство ТАСС, 30 и 31 декабря президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели два телефонных разговора. Обе беседы касались в том числе поставок российского газа и нефти в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков днем 31 декабря констатировал, что стороны не достигли договоренностей. Вместе с тем он призвал «не преувеличивать риски» и не обсуждать «апокалиптические сценарии».
Главный камень преткновения в переговорах с Минском - условия поставки нефтепродуктов. «Газета.ру» отмечает, что Белоруссия осталась крайне недовольна проходящим в России налоговым маневром. Минск оценил возможные потери в $400 миллионов долларов в 2019 году и в $11 миллиардов за шесть лет. До реформ в России Белоруссия приобретала российскую нефть беспошлинно, - с учетом льгот цена составляла 75% от мировой.
По информации источников Reuters, из-за того, что условия поставок нефти на белорусские НПЗ до сих пор не согласованы, прокачка российского сырья может быть приостановлена с 1 января. Информационное агентство напоминает, что сложные предновогодние переговоры Москвы и Минска по поставкам нефти уже стали традицией. В 2000-х годах из-за этого случались перебои в прокачке российской нефти не только в Белоруссию, но и Европу.
Во вторник Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти, сообщает агентство БЕЛТА. Глава государства дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Багдаде
- Стало известно содержание новогоднего поздравления Путина
- В Кремле назвали главный успех и неудачу 2019 года
- Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями
- Путин и Лукашенко снова поговорили по телефону о нефти