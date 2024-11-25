Россия предала в ОЗХО ноты о применении Украиной запрещенных веществ

Украина продолжает применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против российских военнослужащих, мирного населения и руководства регионов РФ, находящихся в зоне СВО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

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Выступая на 29-й Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), он отметил, что соответствующие подтверждения Россия направляет в технический секретариат организации для распространения среди государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия, а также в Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН.

«Таких нот передано уже более 30», - добавил Лысогорский, возглавляющий российскую делегацию на конференции.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против главы РХБЗ Игоря Кириллова, обвинив его в якобы распространении дезинформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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