Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

В ведомстве заявили, что проведенные следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину. Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных лиц, говорится в сообщении.

«В числе этих требований - арест главы СБУ В. Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации», - отметили в МИД.

В конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в терроризме. Его объявили в федеральный и международный розыск, напоминает «Радиоточка НСН».

