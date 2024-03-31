Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

Москва потребовала от Киева арестовать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом 31 марта сообщило Министерство иностранных дел России.

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В ведомстве заявили, что проведенные следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину. Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных лиц, говорится в сообщении.

«В числе этих требований - арест главы СБУ В. Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации», - отметили в МИД.

В конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в терроризме. Его объявили в федеральный и международный розыск, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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