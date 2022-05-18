СМИ: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Собеседники агентства пояснили, что 18 мая планировалось обсудить финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО, что является началом процесса приёма в альянс.

Источники рассказали, что Турция дала ясно понять, что не может одобрить эти действия, в связи с чем переговоры так и не стартовали.

Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель заявил, что Швеция и Финляндия могут войти в НАТО до конца 2022 года, пишут «Известия». По его мнению, Турция всё же согласится на членство этих стран в альянсе, после продажи ей американских самолётов F-35.