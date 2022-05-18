СМИ: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Турецкие власти заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении в организацию Финляндии и Швеции, сообщает DPA со ссылкой на источники в альянсе.
Собеседники агентства пояснили, что 18 мая планировалось обсудить финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО, что является началом процесса приёма в альянс.
Источники рассказали, что Турция дала ясно понять, что не может одобрить эти действия, в связи с чем переговоры так и не стартовали.
Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель заявил, что Швеция и Финляндия могут войти в НАТО до конца 2022 года, пишут «Известия». По его мнению, Турция всё же согласится на членство этих стран в альянсе, после продажи ей американских самолётов F-35.
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