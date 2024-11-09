Россия поможет Кубе восстановить энергоснабжение после урагана «Рафаэль»

«Мы составили список необходимого оборудования для восстановления энергосети. Часть уже готова к отправке с российских заводов. Видим, что Республика нуждается в нашей поддержке, и Россия сделает все возможное, чтобы помочь ей преодолеть последствия стихийного бедствия», — сказал вице-премьер.

По словам Чернышенко, Правительство России выделило порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива. Этих средств должно хватить для обеспечения бесперебойного электроснабжения в течение как минимум двух месяцев.

Ранее 18 октября власти Кубы заявили о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе и полном отключении энергосистемы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что без света остались 10 миллионов человек.

