Россия поможет Кубе восстановить энергоснабжение после урагана «Рафаэль»
Россия поможет Кубе восстановить электроэнергетическую сеть страны, пострадавшую во время урагана «Рафаэль». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на встрече с заместителем премьер-министра Республики Рикардо Кабрисасом.
«Мы составили список необходимого оборудования для восстановления энергосети. Часть уже готова к отправке с российских заводов. Видим, что Республика нуждается в нашей поддержке, и Россия сделает все возможное, чтобы помочь ей преодолеть последствия стихийного бедствия», — сказал вице-премьер.
По словам Чернышенко, Правительство России выделило порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива. Этих средств должно хватить для обеспечения бесперебойного электроснабжения в течение как минимум двух месяцев.
Ранее 18 октября власти Кубы заявили о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе и полном отключении энергосистемы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что без света остались 10 миллионов человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru