Президент Кубы и вице-премьер России Чернышенко провели встречу в Гаване

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провели встречу в Гаване. Об этом заявили в посольстве РФ в республике.

Отмечается, что стороны обсудили результаты встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Обозначены основные направления многопрофильного двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства между нашими странами», — подчеркнули в посольстве.

Также Диас-Канель и Чернышенко отметили необходимость последовательной работы по воплощению намеченных планов в жизнь.

Ранее правительство Кубы обратилось к России, которая председательствует в БРИКС, и попросило о присоединении к объединению в качестве государства-партнера.

