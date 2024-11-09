Президент Кубы и вице-премьер России Чернышенко провели встречу в Гаване
Президент Кубы Мигель Диас-Канель и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провели встречу в Гаване. Об этом заявили в посольстве РФ в республике.
Отмечается, что стороны обсудили результаты встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Обозначены основные направления многопрофильного двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства между нашими странами», — подчеркнули в посольстве.
Также Диас-Канель и Чернышенко отметили необходимость последовательной работы по воплощению намеченных планов в жизнь.
Ранее правительство Кубы обратилось к России, которая председательствует в БРИКС, и попросило о присоединении к объединению в качестве государства-партнера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru