СМИ: В Италии начался массовый митинг в поддержку спецоперации России по защите Донбасса

Глава Белоруссии Лукашенко в понедельник посетит Москву для участия во встрече лидеров стран ОДКБ, а также проведет двусторонние переговоры с Путиным

Рогозин: российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner

Страны G7 не признают изменения границ на Украине

В ОАЭ утвержден новый глава государства

Гидрометцентр: в Москве в субботу продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра