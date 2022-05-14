СМИ: В Италии начался массовый митинг в поддержку спецоперации России по защите Донбасса
В Турине сотни итальянцев митингуют в поддержку спецоперации по защите жителей Донбасса. С флагами Италии и России на площади перед базиликой участники акции скандируют лозунги против альянса НАТО, передают «Известия».
Своими действиями они попытались выразить солидарность с русскоговорящим населением республик Донбасса, пишет издание.
Отмечается возмущение многих европейцев запредельным уровнем русофобии, с которым пришлось столкнуться гражданам России в последние месяцы.
Участники митинга считают, поддержка Италией поставок оружия на Украину вызовет экономический кризис и безработицу.
В связи с ростом русофобии в социальных сетях 8 марта начался флешмоб в поддержку россиян с хештегом #stophaterussians #stophatingrussians (англ. «перестаньте ненавидеть россиян»). Пользователи в своих видеороликах призывают всех задуматься о происходящем. Авторы считают, что никто не заслуживает травли.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также целями операции назывались денацификация и демилитаризация страны.
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