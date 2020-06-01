Россия пока не принимала решения по открытию границ для иностранцев

Россия пока не принимала какого-либо решения по открытию границ для иностранцев в связи с готовящимся проведением парада Победы 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада», ― цитируют Пескова «Известия».