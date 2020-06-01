Россия пока не принимала решения по открытию границ для иностранцев
Россия пока не принимала какого-либо решения по открытию границ для иностранцев в связи с готовящимся проведением парада Победы 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада», ― цитируют Пескова «Известия».
При этом официальный представитель Кремля напомнил, что режим «закрытых границ», введенный Россией в связи с распространением коронавирусной инфекцией в мире, не распространяется на визиты официальных делегаций, особенно на высоком уровне, передает РИА ФАН.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Парад Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. На этот же день запланирован салют. Этот день объявлен нерабочим, пишет «Газета. ру».
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН сообщил о предстоящих генеральных ночных репетициях Парада Победы на Красной площади.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru