В Кремле сообщили о подробностях проведения парада Победы
Парад Победы 24 июня президент России Владимир Путин с приглашенными главами иностранных государств будут наблюдать с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — рассказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Официальный представитель Кремля также выразил надежду, что россиянам к моменту парада уже не придется соблюдать меры ограничений, от которых «практически ничего не останется».
Напомним, указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Путин подписал 29 мая. Этот день также объявлен нерабочим.
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