В Кремле сообщили о подробностях проведения парада Победы

Парад Победы 24 июня президент России Владимир Путин с приглашенными главами иностранных государств будут наблюдать с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — рассказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Официальный представитель Кремля также выразил надежду, что россиянам к моменту парада уже не придется соблюдать меры ограничений, от которых «практически ничего не останется».

Напомним, указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Путин подписал 29 мая. Этот день также объявлен нерабочим.

