Россия подпишет с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
Президент РФ Владимир Путин распорядился принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе отмечается, что ведомство в ходе переговоров о подписании договора может вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Государственный секретарь Совета безопасности Белорусии Александр Вольфович 22 ноября заявил, что Запад открыто готовится к военным действиям против Союзного государства России и Белоруссии. По его мнению, наращивание американского и натовского военного присутствия у западных границ Союзного государства сопровождается политическим и экономическим давлением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru