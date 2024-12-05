Россия подпишет с Белоруссией договор о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин распорядился принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что ведомство в ходе переговоров о подписании договора может вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

ОНТ сообщил о подготовке захвата страны с территории Польши, Литвы и Украины

Государственный секретарь Совета безопасности Белорусии Александр Вольфович 22 ноября заявил, что Запад открыто готовится к военным действиям против Союзного государства России и Белоруссии. По его мнению, наращивание американского и натовского военного присутствия у западных границ Союзного государства сопровождается политическим и экономическим давлением.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоговорБезопасностьБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры