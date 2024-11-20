ОНТ сообщил о подготовке захвата страны с территории Польши, Литвы и Украины

В расследовании утверждается, что активная фаза операции начнется с координаторов, дающих команду к переходу границы бойцами так называемого «Белорусского добровольческого корпуса», а также другими формированиями и группами, поддерживающими украинские вооруженные силы.

ОНТ уточнил, что ключевыми точками для захвата являются Кобринский район и направление Полесья, на стыке границ Беларуси, Польши и Украины, передает «Радиоточка НСН».

