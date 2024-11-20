ОНТ сообщил о подготовке захвата страны с территории Польши, Литвы и Украины
Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что оппозиция совместно с Западом готовят операцию по захвату части территории страны.
Согласно расследованию телеканала, план включает действия вооруженных групп, которые должны пересечь границу Белоруссии с территории Польши, Литвы и Украины. Основными целями для захвата названы четыре участка на юго-западе республики.
В расследовании утверждается, что активная фаза операции начнется с координаторов, дающих команду к переходу границы бойцами так называемого «Белорусского добровольческого корпуса», а также другими формированиями и группами, поддерживающими украинские вооруженные силы.
ОНТ уточнил, что ключевыми точками для захвата являются Кобринский район и направление Полесья, на стыке границ Беларуси, Польши и Украины, передает «Радиоточка НСН».
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