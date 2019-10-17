Россия подготовила проект переноса Первого комитета ГА ООН в Женеву или Вену

17 октября 201900:24

После консультаций с другими государствами Россия создала проект документа, который предполагает перенос работы Первого комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН из США в Женеву или Вену. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на замглавы делегации в комитете Андрея Белоусова.

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Соответствующий проект создан в связи с невыдачей ряду делегаций американских виз в ходе прошедшей Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Перенести сессии первого комитета Генассамблеи ООН из США в Европу из-за визовых проблем предложил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Также ранее председатель Первого комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН Сача Серхио Льорентти Солис решил обратиться к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу невыдачи виз ряду делегатов.


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ФОТО: flickr/sanjitbakshi
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