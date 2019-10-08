Вопрос с невыдачей виз делегатам обсудят в ООН
Председатель Первого комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН Сача Серхио Льорентти Солис решил обратиться к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу невыдачи виз ряду делегатов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Солиса, в комитете относятся к вопросу крайне серьезно и поэтому постараются решить его в кратчайшие сроки. По его предложению работа комитета, занимающегося вопросами разоружения, была остановлена до четверга, 10 октября, поскольку «общая дискуссия» в отсутствие части делегации невозможна.
"RT" сообщают, что директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков считает действия США намеренным затруднением работы делегаций в ООН.
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