Вопрос с невыдачей виз делегатам обсудят в ООН

По словам Солиса, в комитете относятся к вопросу крайне серьезно и поэтому постараются решить его в кратчайшие сроки. По его предложению работа комитета, занимающегося вопросами разоружения, была остановлена до четверга, 10 октября, поскольку «общая дискуссия» в отсутствие части делегации невозможна.

"RT" сообщают, что директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков считает действия США намеренным затруднением работы делегаций в ООН.



