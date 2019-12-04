Россия ответит зеркально на продление спецпошлин Украиной
В ответ на действия Украины, которая продлила спецпошлины на российские товары, Москва планирует ответить зеркально. Такое заявление сделал официальный представитель главы правительства России Олег Осипов, пишет РИА Новости.
Он сообщил, что необходимые документы уже готовятся. После они будут представлены на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Как ранее сообщал Телеканал «360», сегодня, 4 декабря, кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря будущего года. При этом депутaт Рaды от фрaкции «Европейскaя солидaрность» Aлексей Гончaренко зaявил, что этa мерa вводится в ответ нa aнaлогичные действия со стороны России.
Ранее Украина заняла последнее место в рейтинге стран по покупательской способности населения за 2019 год среди 42 европейских стран. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что без России страна продолжит оставаться в аутсайдерах.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп обиделся на премьера Канады и ушел с саммита НАТО
- Меркель обеспокоила высылка дипломатов перед встречей с Путиным
- Россия ответит зеркально на продление спецпошлин Украиной
- НАТО: «Агрессивные действия» России угрожают безопасности альянса
- Крупный российский бизнесмен умер в Лондоне после ДТП