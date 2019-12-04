Он сообщил, что необходимые документы уже готовятся. После они будут представлены на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как ранее сообщал Телеканал «360», сегодня, 4 декабря, кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря будущего года. При этом депутaт Рaды от фрaкции «Европейскaя солидaрность» Aлексей Гончaренко зaявил, что этa мерa вводится в ответ нa aнaлогичные действия со стороны России.

Ранее Украина заняла последнее место в рейтинге стран по покупательской способности населения за 2019 год среди 42 европейских стран. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что без России страна продолжит оставаться в аутсайдерах.

