«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — заявил глава государства.

По его словам, любая попытка незаконного использования воздушного пространства станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права.

До этого Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на российские регионы.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что Москва не вела переговоров с Вильнюсом о параметрах прекращения огня, поэтому литовской стороне стоит воздержаться от нравоучений в адрес РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

