Литва отвергла информацию об открытии неба для украинских БПЛА

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что использование воздушного пространства страны для проведения военных операций недопустимо, сообщает агентство BNS.

Литва расширит военный полигон рядом с границей России

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — заявил глава государства.

По его словам, любая попытка незаконного использования воздушного пространства станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права.

До этого Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на российские регионы.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что Москва не вела переговоров с Вильнюсом о параметрах прекращения огня, поэтому литовской стороне стоит воздержаться от нравоучений в адрес РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
