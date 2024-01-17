Россия отправила для жителей Мали 25 тысяч тонн пшеницы

Она рассказала, что российскую продовольственную помощь доставили морским путем в порт Конакри Гвинейской республики, где он был выгружен и передан уполномоченным представителям Мали.

Захарова отметила, что груз был передан малийским властям на безвозмездной основе.

«Поставка выполнена в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении некоторым африканским странам продовольственной помощи, которое он принял на втором саммите "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге летом 2023 года», - уточнила дипломат.

Она также добавила, что Москва и далее продолжит оказывать гуманитарную помощь странам Африки.

Ранее глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

