Россия отправила для жителей Мали 25 тысяч тонн пшеницы
Россия отправила в Мали гуманитарный груз – 25 тысяч тонн пшеницы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.
Она рассказала, что российскую продовольственную помощь доставили морским путем в порт Конакри Гвинейской республики, где он был выгружен и передан уполномоченным представителям Мали.
Захарова отметила, что груз был передан малийским властям на безвозмездной основе.
«Поставка выполнена в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении некоторым африканским странам продовольственной помощи, которое он принял на втором саммите "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге летом 2023 года», - уточнила дипломат.
Она также добавила, что Москва и далее продолжит оказывать гуманитарную помощь странам Африки.
Ранее глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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